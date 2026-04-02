26e PRINTEMPS DES ASSOCES
Vous étiez près de 10 000 visiteur·ices l’an dernier, nous vous attendons encore plus nombreuses et nombreux cette année !
En 2026, l’Inter-LGBT organise son 26ème Printemps. Pour l’occasion, nous vous préparons de nouveaux temps forts : débats, animations, performances et des surprises !
L’accès aux printemps est gratuit et libre pour tous les visiteurs ! Alors pourquoi s’en priver ? Venez rencontrer plus de 70 associations et autres organismes LGBTI+ présents en Île-de-France et découvrir leurs actions, leurs activités et leur communauté bénévole.
D’ores et déjà, les inscriptions sont ouvertes pour les associations souhaitant avoir un stand et/ou participer aux animations ! Pour inscrire votre organisation et avoir un stand au Printemps des Assoces 2026, rendez-vous ici.
À VENIR :
Le programme complet des animations et évènements du week-end à retrouver ici !
À vos agendas, nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 et dimanche 19 avril prochains de 12h00 à 20h00 pour participer à cette nouvelle édition du Printemps des Assoces !
Save the date et prenez déjà rendez-vous avec vos associations préférées,
à la Halle des Blancs Manteaux
48 rue Vieille du Temple
75004 Paris (Métro 1)
Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter à l’adresse secretaire@inter-lgbt.org.