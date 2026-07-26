Attaque contre la Pride de berlin
26 juillet 2026 | Actu
L’Inter-LGBT apporte tout son soutien aux victimes, aux participant·e·s et aux organisateur·rice·s de la Pride de Berlin (Christopher Street Day), après l’attaque survenue samedi soir dans le Tiergarten.
Un véhicule a foncé dans la foule, faisant au moins un mort et 16 blessé·e·s, dont plusieurs entre la vie et la mort. Des témoins ont également rapporté des faits de coups de couteau visant des passant·e·s.
Nous formons le vœu que la police et la justice allemandes puissent rapidement interpeller le suspect activement recherché, et faire toute la lumière sur ce drame.