Meurtre de Noahm : un assourdissant silence autour de l’homosexualité !
Communication du mercredi 10 juin 2026
L’Inter-LGBT adresse ses sincères condoléances aux proches et à la famille de Noahm, jeune homme de 19 ans décédé à Metz le 2 juin 2026, suite à une agression manifestement motivée par son expression de genre et son homosexualité supposée.
Nous sommes profondément en colère face à cette vie perdue, et face au manque de réaction de certain-es élu-es et des médias, pourtant parfois si prompt à se saisir de tels drames. Nous sommes révolté-es qu’encore une fois, malgré les témoignages de personnes ayant assisté à la scène, la circonstance aggravante liée à l’orientation sexuelle ne soit pas retenue par le parquet.
Il est inacceptable qu’en 2026 un jeune homme puisse être tué parce qu’il ne se conforme pas aux stéréotypes de genre et se présente d’une manière perçue comme trop féminine. Il est inacceptable que les violences envers les personnes LGBTQIA+ soient toujours aussi nombreuses, et toujours aussi mal prises en compte par la justice. Il est inacceptable de devoir sortir la peur au ventre ou en camouflant sa personnalité à cause de la haine d’autrui.
Noahm a été victime d’un crime de haine. Nous attendons de la justice qu’elle fasse la lumière sur toutes les dimensions de ce meurtre et qu’elle retienne la circonstance aggravante liée à l’orientation sexuelle réelle ou supposée de la victime. Nous saluons la minute de silence observée à l’Assemblée nationale, mais nous sommes consterné-es qu’il n’y ait eu aucune mention de l’homosexualité de la victime.
Nous attendons des médias et du gouvernement qu’ils se positionnent de manière résolue dans tous les cas d’agressions et de violences assorties du caractère LGBTQIAphobe, en soutien aux victimes, à leurs proches et aux associations éventuellement concernées.