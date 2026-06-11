La Quinzaine des fiertés 2026 commence !
Le programme de l’édition 2026 est disponible :
Jeudi 11 juin 2026 : Soirée de lancement de la Quinzaine des fiertés (Inter-LGBT)
A la folie accueille l’Inter-LGBT la soirée de lancement de la Quinzaine des fiertés et de collecte de fonds au profit de la marche des fiertés, avec comme hotesse et marraine Ruby On The Nail et plein d’animations et d’artistes invité-es : Guimso, La Castafion & Vintage Pipole, DJ Basswood, DJ Joya.
Entrée gratuite à partir de 19h.
A la folie Parc de La Villette, 26 avenue Corentin Cariou – 75019 Paris
à l’entrée du Parc de La Villette, côté Cité des Sciences
Vendredi 12 juin 2026 de 19h à 6h : Vendredi XXL (Xperience Production)
VendrediXXL, c’est bien plus qu’une simple soirée : c’est un véritable festival LGBTQIA+ nocturne mêlant fête, musique, performances artistiques et liberté d’expression. Organisée généralement une fois par mois à la La Bellevilloise, la soirée réunit plusieurs milliers de personnes dans une ambiance festive, inclusive et décomplexée.
De 19h jusqu’à 6h du matin, VendrediXXL propose une expérience en plusieurs temps : afterwork, concerts, cabaret, performances artistiques, clubbing et salle Hyperpop jusqu’au petit matin. Plus de vingt artistes peuvent se succéder au cours de la nuit : chanteurs, danseurs, drag performers, musiciens, vidéastes ou artistes visuels.
L’événement se distingue par son esprit inclusif. Ouvert à toutes et tous, il rassemble une communauté éclectique autour d’une même envie : faire la fête dans un cadre bienveillant et festif.
Musicalement, plusieurs univers cohabitent selon les éditions : pop, électro, house, disco, live, cabaret et parfois des espaces plus alternatifs, répartis sur différentes salles et espaces extérieurs.
Tickets : https://vendredix.fr/
En présence de l’Inter-LGBT
Samedi 13 juin 2026 de 16h à 18h Parlons coming out – groupe de parole (Contact)
« Votre coming out : l’avez-vous fait ? Envisagez-vous de le faire ? Pensez-vous que ce n’est pas nécessaire ?
S’est-il bien passé ? A-t-il créé des tensions avec vos proches que vous souhaiteriez apaiser ?
Contact, association engagée depuis plus de 30 ans, accompagne les personnes LGBT+ dans la préparation de leur coming out ou la réparation de liens après cette étape. Nous accompagnons aussi les proches à qui un coming out a été fait.
Ce sujet vous concerne ? Rejoignez notre Groupe d’Écoute et de Parole pour partager votre parcours et mieux comprendre celui des autres face au coming out. »
Cet événement sera suivi d’un verre à partager.
Merci d’arriver 10 minutes avant l’ouverture pour l’installation du groupe.
Adresse : 84 rue saint-Martin 75004 Paris
Mardi 16 juin 2026 : Les droits LGBTQIA+ à l’international (Ekité)
Webinaire ludique et interactif
Lien : https://events.teams.microsoft.com/event/f5ff311c-68c5-4821-9311-0f690647b836@8e158ee2-24f2-4161-bde7-93ec1d7a9b01
Mercredi 17 juin 2026 à 19h30 : Dîner-débat « Le consentement appliqué au BDSM » (PariS-M)
L’association PariS-M propose des évènements pour les personnes intéressées par les pratiques Fetish et BDSM, quelque soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
Le diner-débat du mois de juin abordera le thème incontournable et toujours d’actualité du consentement. Bien que nous soyons nombreux à être familiers avec cette notion, il arrive encore trop souvent de rencontrer des partenaires qui n’en tiennent pas parfaitement compte. Comment s’assurer que toutes les personnes impliquées dans nos pratiques soient pleinement consentantes ? Comment s’assurer que ce consentement soit libre, éclairé, spécifique et révocable ? Comment réagir en cas de retrait du consentement de son ou sa partenaire ? Comme d’habitude, nous vous invitons donc à venir échanger partager vos expériences, vos pratiques ou vos questionnements sur ce sujet.
L’entrée est libre et gratuite, nous vous demandons juste de prendre une consommation. Tenue de ville.
Lieu : Falstaff café (salle à l’étage) 10-12 Place de la Bastille 75011 Paris
Mercredi 17 juin 2026 de 18h30 à 20h30 : Parlons coming out – groupe de parole (Contact)
« Votre coming out : l’avez-vous fait ? Envisagez-vous de le faire ? Pensez-vous que ce n’est pas nécessaire ?
S’est-il bien passé ? A-t-il créé des tensions avec vos proches que vous souhaiteriez apaiser ?
Contact, association engagée depuis plus de 30 ans, accompagne les personnes LGBT+ dans la préparation de leur coming out ou la réparation de liens après cette étape. Nous accompagnons aussi les proches à qui un coming out a été fait.
Ce sujet vous concerne ? Rejoignez notre Groupe d’Écoute et de Parole pour partager votre parcours et mieux comprendre celui des autres face au coming out. »
Cet événement sera suivi d’un verre à partager.
Merci d’arriver 10 minutes avant l’ouverture pour l’installation du groupe.
Adresse : 84 rue saint-Martin 75004 Paris
Jeudi 18 juin 2026 : Lancement de la Charte d’accueil inclusive et du Comité de pilotage du tourisme LGBT+ à Paris (Ville de Paris – Paris Diversité)
À l’occasion de la Quinzaine des Fiertés de Paris, la Ville de Paris lance officiellement sa Charte d’accueil inclusive ainsi que son Comité de pilotage dédié au tourisme LGBT+.
Cet événement marquera le rassemblement des partenaires institutionnels, professionnels du tourisme, associations et structures engagées dans une démarche collective visant à renforcer l’inclusivité, la qualité de l’accueil et la visibilité de Paris auprès des publics LGBT+.
Cette rencontre constituera un temps fort pour valoriser les engagements pris par les signataires de la Charte, présenter les objectifs du Comité de pilotage et affirmer la volonté commune de faire de Paris une destination toujours plus accueillante, respectueuse et inclusive.
Lieu : Mairie de Paris Centre
Horaire : À partir de 18h30
Samedi 20 juin 2026 à partir de 11h : Lire et éditer en ligne des Autrices (Le deuxième texte et Les sans pagEs)
Rdv Samedi 20 juin pour lire et éditer en ligne des Autrices dans le cadre de la Quinzaine LGBT+ !
La chercheuse Ana Stoienescu fera une mini conférence le matin intitulée “ »Elle vola dans ses bras et ne voulut plus d’autre plaisir” : amitié romantique et lesbianité, une alternative à l’amour hétéronormé en 1800 ? » sur l’ouvrage Marvina de Sophie Cottin.
Lieu : accueilli par la librairie-café @violetteandco, 52 rue J-P Timbaud (Paris 11), salle associative au sous-sol
Horaire :
11h-13h Lecture et mise en ligne de textes d’autrices @le2etexte
14h-17h Atelier Wikipédia, par @lessanspages
Pas de prérequis. Nous accueillons tout le monde !
Apportez un ordinateur portable
En partenariat avec @wikimediafr
Lien vers l’atelier : https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Autrices/20260620
Jeudi 25 juin 2026 – 19h : Ciné-débat « 1946 : l’erreur de traduction qui a tout changé » (PlaySafe et D&J Arc-en-ciel)
Dans le cadre de la Semaine des Fiertés de Paris, PlaySafe et D&J Arc-en-ciel vous invitent à la projection du documentaire 1946 : La Mauvaise Traduction qui a tout changé. Il retrace la découvert d’archives inédites qui révèlent comment une erreur de traduction, introduite dans la Bible en 1946 lors de la rédaction de la Revised Standard Version, a introduit pour la première fois le mot «homosexuel» avec des conséquences durables sur des millions de vies.
Et si le mot homosexuel n’avait jamais été écrit dans la Bible ?
La projection sera suivie d’une table ronde menée par Prudence Bidet (co-présidente de D&J Arc-en-ciel) réunissant la réalisatrice du film Sharon “Rocky” Roggio ainsi que des intervenant.es du monde associatif et ecclésiastique. Ce temps sera ouvert aux questions du public.
Sous couvert de validation, nous terminerons ce temps par une buvette conviviale afin que les discussions puissent se poursuivre, le tout dans la magnifique chapelle de Saint Lazare.
Informations et réservation :
https://www.godlovesdiversity.com/fr/evenements/soiree-god-loves-diversity-film-debat-art-lgbt
En présence des associations PlaySafe, D&J Arc-en-ciel et Beit Haverim
Jeudi 25 juin 2026 – 18h à 21h Conférence : Quels discours pour la dépénalisation de l’homosexualité ? (ADUH, Stop Homophobie et Ville de Paris)
Aujourd’hui encore, plus de soixante pays criminalisent les relations entre personnes de même sexe. Dans certains États, les personnes LGBT+ risquent des poursuites, des peines de prison, voire la peine de mort en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité. Face à cette réalité, les organisateurs souhaitent ouvrir un espace de réflexion sur les discours capables de convaincre, de rassembler et de faire évoluer les lois.
La conférence sera ouverte par Étienne Deshoulières, président de l’Association pour la Dépénalisation Universelle de l’Homosexualité, aux côtés d’un représentant de la Ville de Paris, Emmanuel Grégoire, maire de Paris, Jean-Marc Berthon, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT, et de Maxime Haes, porte-parole de Stop Homophobie.
Les interventions aborderont plusieurs contextes politiques, diplomatiques, religieux et militants. Jean-Marc Berthon interviendra sur le rôle de la diplomatie dans les combats pour la dépénalisation. Louis-Georges Tin analysera les liens entre dépénalisation et discours post-colonial. Olga Kokorina évoquera la question du discours religieux et de la charia en Iran.
D’autres prises de parole permettront d’éclairer des situations nationales spécifiques. Bochra Bel Hadj Hmida reviendra sur les discours nécessaires pour faire émerger le débat en Tunisie. Nicole Fong partagera les enseignements de l’expérience malaisienne. Frédéric Obiang expliquera les arguments qui ont accompagné la dépénalisation au Gabon. Tchomnou Djeukeu Joseph Silvère présentera une étude de cas sur le Cameroun. Un témoignage consacré au Sénégal abordera enfin les conséquences du durcissement de la pénalisation pour les personnes LGBT+.
La soirée se terminera par un échange avec le public et par la présentation d’une déclaration finale appelant à poursuivre les efforts en faveur de la dépénalisation universelle de l’homosexualité.
À travers cette conférence, les organisateurs veulent rappeler qu’aucune personne ne devrait être poursuivie, emprisonnée ou discriminée en raison de son orientation sexuelle. Ils entendent aussi montrer que la lutte contre la criminalisation des personnes LGBT+ est un enjeu central de droits humains, de dignité et d’égalité.
Lieu : Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, 5 Rue de Lobau 75004 Paris
Organisateurs : Association pour la Dépénalisation Universelle de l’Homosexualité, en partenariat avec Stop Homophobie et la Ville de Paris.
Vendredi 26 juin de 19h30 à 21h : Veillée de prière interreligieuse pour la Marche des Fiertés (D&J Arc-en-ciel)
Heure : 19h30 – 21h
Lieu : Salle des colonnes de l’église Saint-Eustache (4 impasse St Eustache, Paris 1er)
Organisé par : D&J Arc-en-ciel, avec la participation d’un large collectif d’associations et de communautés religieuses (CCI, Yétsira, Friends of Dorothy, Communion Béthanie, Magdala, Église Protestante Unie de France, Sham’s France, Devenir un en Christ, Beit Haverim, The American Cathedral in Paris, Reconnaissance, Cocréer, Basiliade, Lutte & Contemplation, MDH, DILCRAH).
Au programme : À la veille de la grande Marche des Fiertés, rejoignez-nous pour une veillée interreligieuse inédite. Ce temps de recueillement, de partage et d’espérance rassemblera des voix chrétiennes, juives et musulmanes autour d’un message commun : l’accueil inconditionnel des personnes LGBTQIA+ au sein de nos communautés de foi.
Parce que nos spiritualités ne doivent plus jamais justifier les discriminations ou le rejet, nous nous unissons pour célébrer la fierté de nos identités plurielles, méditer ensemble et prier pour un monde où l’égalité réelle n’est plus une option.
Cet événement est ouvert à toustes, croyant·es ou non, dans un esprit de fraternité, de sororité et d’adelphité.
Accès : Entrée libre.
Vendredi 26 juin 2026 : Total black pride (Afro Boyz Club)
Ouvrons le bal de la Gay Pride avec notre Soirée Afro LGBT
Tickets : https://shotgun.live/fr/events/total-black-pride-edition
Samedi 26 et dimanche 27 juin 2026 : Week-end de la Pride (DIIVINESLGBTQI+)
WEEK-END DE LA PRIDE
Cette année, La Bringue et l’association @diivineslgbtqi_plus afro-caribéenne afrodescendantes LGBTQIA+ vous proposent un week-end entier de célébration, de rencontres, de visibilités et de fêtes. Journée des Fiertés, le 26 juin de 15h à 5h, talk, film, atelier pancarte, le marché des créateurices Queers, stands de sensibilisations à nos Droits lgbtqia+ et la Before night PARTY
Girls Only Party Hip-hop, pop, rnb, shatta 23H (Lieu à confirmer)
Marche des Fiertés avec le char
AfroQueerWomen+Van 27 juin 13H-20H
Projection avant-première le 26 juin à 20H : A MINUIT LES ENFANTS S’ÉTEIGNENT «
Un conte afroqueer lesbien, par la Réalisatrice: Sakenna BOUKARI
AFTER PRIDE, Girls Only Party afro-caribéenne 27 juin, Bateau » La Péniche »
2 quai de la Tournelle 7505 Paris.
Un week-end pour célébrer nos communautés, créer du lien, prendre de la place et faire la fête ensemble.
Programme complet et les détails de chaque événement sur les pages instagram : Diivineslgbtqi_plus et la bringue.