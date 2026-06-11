[REPORTÉE] Rendez-vous Samedi 27 juin 2026 Marche des Fiertés LGBTQIA+ de Paris Île-de-France
ANNONCE DU 26 JUIN 2026
La Marche des Fiertés de Paris et d’île-de-France prévue le 27 Juin 2026 est annulée.
Réunis en urgence en conseil d’administration, nous avons décidé de prendre acte de la décision de la Préfecture de Paris et de ne pas la contester. En effet, même si nous étions confiants dans le dispositif de sécurité renforcé sur lequel nous avions travaillé ces derniers jours et en notre expérience de gestion des marches par forte chaleur, nous sommes solidaires de l’impératif de santé publique.
Un report en septembre est envisagé, plus d’information à venir.
La prochaine marche des fiertés LGBTQIA+ de paris et d’Île-de-France aura lieu samedi 27 juin 2026 et sera suivie d’un grand concert à l’arrivée place de la république. Le départ est prévu à 13h30 (Place d’Italie), derrière le mot d’ordre « 2027 : Solidarité, diversité, LGBT+ & allié-es. »
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Parcours de la Marche
- Départ : Place d’Italie
- Place d’ItalieAvenue de Gobelins
- Rue Monge
- Boulevard Saint-Germain
- Pont de Sully
- Boulevard Henri IV
- Place de la Bastille
- Boulevard Beaumarchais
- Boulevard du Temple
- Arrivée : Place de la République
Recharger sa gourde d’eau
Adresse des fontaines à proximité du parcours dans le sens de la Marche :
Paris 13ᵉ
Place d’Italie
Paris 5ᵉ
22 Rue des Patriarches
29 Place Mohammed V
Paris 4ᵉ
5 Boulevard Henri IV
2 Quai des Célestins
Rue de Sully
Paris 12ᵉ
Place de la Bastille
52 Boulevard de la Bastille
Paris 11ᵉ
6 Face Rue de la Roquette
1 Boulevard Richard-Lenoir
129 Rue Amelot
10 et 12 Place de la République
Les points d’eau sont assurés par notre partenaire Eau de Paris.
Adresses utiles : Toilettes publiques
Adresse des toilettes publiques à proximité du parcours dans le sens de la Marche :
Paris 5ᵉ
9 Avenue des Gobelins
75 Rue Monge
20 Rue Monge
9 Boulevard Saint-Germain
Paris 4ᵉ
46 Boulevard Henri IV
Paris 3ᵉ
1 Boulevard des Filles du Calvaire
9 Boulevard du Temple
Paris 11ᵉ
54 Boulevard du Temple
Paris 10ᵉ
7 Rue du Faubourg du Temple
12 Place de la République